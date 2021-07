Assemblée : Après Smara, Makhlouf agresse à son tour Abir Moussi ! (Vidéo)

Le député du bloc islamiste Al-Karama Seifeddine Makhlouf a agressé sa collègue du PDL Abir Moussi, ce soir, mercredi 30 juin 2021, dans l’hémicycle du Bardo. Quelques heures plus tôt la même députée a été agressée par Sahbi Smara, en pleine plénière à l’Assemblée, où …plus rien ne va !

Seifeddine Makhlouf a bousculé la présidente du PDL, et l’a violentée, allant jusqu’à lui donner des coups de pieds, avant d’être retenu par son collègue du même bloc, Abdellatif Aloui.

«Va mourir, espèce de merde !», a lancé Makhlouf, qui n’en est pas à sa première agression contre Abir Moussi et qui n’a jamais été inquiété, ni même sanctionné par la présidence de l’Assemblée, qui s’est contenté une seule fois de publier un communiquer pour dénoncer les abus de cette coalition islamistes.

Après avoir été agressée, ce soir, par Makhlouf, Abir Moussi s’est plaint de douleurs et le médecin de l’Assemblée est intervenu, en affirmant que la députée souffre d’une crise de tachycardie et lui a recommandé du repos et de s’isoler pour reprendre son calme et faire baisser le stress.

Rappelons que plusieurs partis, organisations nationale et parties ont dénoncé l’agression, de Moussi par Smara, appelant le ministère public à intervenir… il n’est pas intervenu et une nouvelle agression a eu lieu au parlement, sous le regard de plusieurs députés qui ne sont même pas intervenus pour aider leur collègue.

Y. N.