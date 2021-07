Dr Boujdaria : «Je pense qu’on aura nos 70% d’immunisés très bientôt…Le prix sera élevé en terme de vies»

«Je pense qu’on aura nos 70% d’immunisés très bientôt… Juste après ce tsunami delta. Le prix sera élevé en terme de vies .. largement beaucoup plus élevé et plus rapide que l’acquisition des vaccins…», a écrit Rafik Boujdaria chef de service de médecine d’urgence à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana, en commentant la situation sanitaire très inquiétante en Tunisie.

«Protégez vous, Vaccinez-vous ! Protégez vos parents. Protégez vos proches !», a ajouté Dr Boujdaria, qui avait récemment lancé un appel pour que les autorités décident un confinement général sur tout le territoire, tout en accélérant l’acquisition des vaccins.

Après l’annonce des nouvelles mesures par la commission nationale chargée de la lutte contre le coronavirus, où le confinement dans tout le pays n’a finalement pas été décidé, Rafik Boujdaria, constatant «le manque de conscience, de moyens, de lits (réa) et de vaccins», a indiqué qu’il fallait désormais se «préparer à un été triste… et encore plus de victimes dans les hôpitaux… et les cimetières».

Il avait par ailleurs, réaffirmé sa disponibilité à continuer à lutter contre la pandémie, par des traitements, des conseils et à contribuer à apporter des solutions : «Pour vous sauver, faites vous-même votre propre confinement et réclamez votre droit à la vaccination».

Y. N.