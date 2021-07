MCC-Tunisia Compact : L’agence américaine MCC accorde près de 500 millions de dollars à la Tunisie

Réuni hier, le mercredi 30 juin 2021, le conseil d’administration de l’American Millennium challenge corporation (MCC) a voté à l’unanimité pour approuver un accord de 498,7 millions de dollars au gouvernement tunisien pour renforcer les secteurs des transports, du commerce et de l’eau en Tunisie, et ce, dans le cadre d’un programme baptisé le MCC-Tunisia Compact.

Il s’agit d’un «programme de subventions de cinq ans, qui comprend des projets visant à rendre le commerce avec la Tunisie plus facile et moins coûteux, en investissant notamment dans la gestion, l’expansion et la numérisation du port de Radès, ainsi que dans l’amélioration de la gestion et de la conservation des ressources hydrauliques souterraines du pays», lit-on dans le communiqué de l’agence.

De son côté, la présidence de la république tunisienne s’est félicitée, via sa page Facebook, de l’approbation de ce programme, soulignant que le projet Cité médicale de Kairouan fait partie de ceux qui pourraient en bénéficier.

Le MCC-Tunisia Compact «reflète les relations d’amitié et de coopération qui existent entre la Tunisie et les États-Unis d’Amérique depuis des siècles, et permettra d’apporter un soutien à l’économie nationale, surtout à cette étape que traverse notre pays», a estimé la présidence.

C. B. Y.