My Poste : La nouvelle application permettant l’ouverture d’un compte postal à distance

Tweet Share Messenger

Désormais, il et possible d’ouvrir des comptes courants postaux (CCP) à distance, grâce à une nouvelle application, baptisée «My Poste», lancée par la Poste tunisienne (PT).

La nouvelle application est disponible, depuis le début du mois de juin 2021, à travers le web et le mobile, sur les stores et applications Google play, App store, Huawei App Gallery, etc.

Lancée dans cadre de la digitalisation des services et produits postaux, cette vitrine digitale de la PT, permet aux clients de procéder à l’ouverture d’un compte courant postal, d’un compte d’épargne ou d’un compte SICAV TANIT à distance via tous les canaux numériques d’une manière sécurisée.

Elle a pour objectif de rapprocher les services postaux des citoyens et de leur permettre d’accéder à des services à distance d’une manière sécurisée, a indiqué la Poste tunisienne, mercredi 30 juin 2021.

L’application permet aussi l’accès à d’autres services, à l’instar du service de transfert d’argent et des services postaux.

Plusieurs services en ligne sont également accessibles, selon la Poste Tunisienne, via My Poste, comme la consultation à distance et instantanément du solde des comptes courants postaux, le suivi des opérations effectuées sur les comptes d’épargne, les comptes Sicav Tanit et les comptes Packs « Ena Tounsi », et le téléchargement, en un click, de l’extrait de compte et la fiche de relevé d’identité postale du compte.

À travers cette plateforme, les clients de la poste ont, en outre, la possibilité de localiser le bureau de Poste ou le Distributeur automatique de billet (Dab) le plus proche, et de suivre les cours de change et les offres commerciaux de la Poste tunisienne.

La nouvelle plateforme digitale est aussi un espace de communication où le client peut déposer une demande d’information ou interagir avec les différentes structures, indique la Poste Tunisienne.

La note de l’application reçue jusque-là est de 2,7/5. Une note plutôt respectable pour une nouvelle plateforme, néanmoins, certains utilisateurs ont évoqué, dans leurs commentaires, des difficultés de fonctionnement, une complexité de création de compte, et un manque de flexibilité. Certains utilisateurs ont même assuré qu’il serait «plus utile de se déplacer au bureau de poste pour créer des CCP».

D’autres internautes estiment que la procédure d’ouverture du compte n’est pas à 100% numérique, car le client est obligé, à la fin, de se déplacer à la poste pour achever les démarches d’ouverture de son compte, rapporte Shems FM.

C. B. Y.