Covid : La Tunisie recevra bientôt un don américain de 500.000 doses de vaccin

La présidence de la République a annoncé ce vendredi 2 juillet 2021, que la Tunisie recevra prochainement 500.000 doses du vaccin contre le coronavirus, en précisant qu’il s’agit d’un don des États-Unis.

Dans son communiqué, la présidence précise que ce don fait suite aux efforts diplomatiques déployés par le chef de l’État dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus et dans le but de faire vacciner le plus grand nombre de Tunisiens.

«Cette initiative reflète l’amitié historique entre la Tunisie et les États-Unis et traduit également le souci constant du Président de la République de renforcer la coopération avec les pays frères et amis pour fournir les vaccins et autres équipements pour lutter contre la propagation rapide de cette pandémie dans notre pays», lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.