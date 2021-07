Covid : Confinement ciblé, à partir du 4 juillet, dans six délégations de Sfax

Le gouvernorat de Sfax a décidé de décréter un confinement ciblé dans six délégations, et ce à partir de demain, dimanche 4 juillet et jusqu’au 17 juillet 2021, afin de faire face à la propagation du coronavirus.

Ce confinement implique un durcissement des mesures et des protocoles sanitaires, sachant que les délégations concernées sont Sfax ville, Sfax Ouest, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Edaer et Thyna.

Ainsi il a été décidé de fermer les marchés hebdomadaires, les salles de fêtes, de jeux et de sport, les hammams et les mosquées et d’imposer dans les espaces commerciaux, une capacité d’accueil de 50%.

Quant aux cafés et restaurants, les clients ne pourront plus s’y attabler et la consommation y sera interdite sur place à partir de 16h, ajoute le gouvernorat en rappelant que la situation dans ces zones classées rouges est dangereuse et que le taux de propagation du coronavirus est en hausse, sachant que des cas du variant indien y ont été détectées.

Y. N.