Violence et impunité au parlement : Le Bloc de la Reforme boycotte les travaux du bureau de l’ARP

Tweet Share Messenger

Le Bloc de la Reforme a décidé de boycotter les travaux du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et ce, jusqu’à ce que les députés Sahbi Smara et Seifeddine Makhlouf qui ont agressé, mercredi dernier, la présidente du PDL, Abir Moussi soient poursuivis en justice.

En effet, ce bloc présidé par Hassouna Nasfi a dénoncé le communiqué, publié ce lundi 5 juillet 2021, par le bureau de l’Assemblée, faisant suite à cette affaire d’agression et affirmant que les députés concernés seront soumis à la sanction maximale prévue par le règlement intérieur (privation de prise de parole), sans décider quelconque poursuite judiciaire.

«Suite à sa réunion, le bureau de l’Assemblée a encore une fois cherché à noyer cette affaire de violence, sans lui donner l’importance qui se doit, et le président de l’Assemblée n’a pas jugé utile de porter plainte, se contentant de publier un simple communiqué, pour dénoncer de la même manière la protestation et la violence physique», a déploré le bloc de la Réforme, en annonçant avoir décidé de boycotter les travaux du bureau de l’ARP, ainsi que les réunions des chefs de blocs parlementaires.

Rappelons que Sahbi Smara (indépendant, ancien Al-Karama) et Seifeddine Makhlouf (président de la coalition Al-karama) ont agressé, le même jour et au sein du parlement, la président du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi. Les deux scènes de violences ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux et par les médias mais n(ont pas été inquiétés.

De nombreux partis, parties et organisations ont exprimé leur solidarité avec Abir Moussi et appelé à retirer l’immunité aux députés agresseurs et à les poursuivre en justice… le bureau de l’Assemblée s’est, quant à lui, contenté de publier un communiqué pour dénoncer toute forme d’agression en affirmant que Smara et Makhlouf seront sanctionnés en vertu du règlement intérieur…

Y. N.