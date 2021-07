Intentions de vote : La popularité de Kaïs Saïed continue à chuter, mais il demeure loin devant

Le sondage d’intentions de vote, réalisé mensuellement par le bureau d’étude et statistique Sigma Conseil et publié par le journal «Le Maghreb», montre que la popularité du président de la république, Kaïs Saïed, continue à diminuer, un peu moins de 2 ans après son élection en 2019. Ce mardi, 6 juillet 2021, il a encore perdu 4 points dans le sondage relatif à la présidentielle, mais il demeure en tête.

Kais Saïed occupe toujours la première place avec 39.2%. Un score qui l’obligerait à disputer le second tour si le scrutin avait eu lieu aujourd’hui. Il le disputerait, sans surprise, contre la présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, Abir Moussi, deuxième avec 15,2%.

Cette dernière est désormais suivie de près par… Nabil Karoui, le président de Qalb Tounes, qui vient de quitter la prison dans des circonstances louches et dont l’affaire de corruption pour laquelle il est toujours poursuivi ne semble pas trop déranger ses partisans. Le patron de Nessma totalise, en effet, 13,6% des intentions de vote.

Le top 5 est complété par le député nationaliste arabe et proche d’Ennahdha, Safi Saïd (9,1%), et le dirigeant nahdhaoui et ancien ministre de la Santé publique, Abdellatif Mekki (3,3%).

En ce qui concerne les intentions de vote aux législatives, il n’y a pas eu de changement majeur par rapport aux statistiques des derniers mois : Le PDL est toujours en tête avec 38,6%, et avec un écart confortable sur son premier poursuivant, le mouvement Ennahdha (18,7%).

Qalb Tounes (11.05%), le Courant démocrate (5.7%) et la coalition Al Karama (5.3%) sont respectivement 3e, 4e et 5e.

Notons, par ailleurs, que 61.3% des personnes sondées refusent de s’exprimer sur leurs intentions de votes aux législatives.

C. B. Y.