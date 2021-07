La Fondation Biat continue à former des coaches juniors

Tweet Share Messenger

La Fondation Biat continue à organiser des bootcamps en ligne pour former des coaches juniors. Le travail continue du 05 au 15 Juillet pour les 11 équipes finalistes et leurs coaches juniors.

«C’est la dernière ligne droite avant la grande finale ! Les Coaches Juniors des équipes finalistes, bénéficient d’une formation sur les techniques d’accompagnement et coaching basés sur la programmation neurolinguistique. Quant aux Sparkers, ils auront un accompagnement personnalisé pour les préparer à la Démo Day : Pitch & finalisation du prototype», lit-on dans un communiqué de la Fondation Biat publié hier 6 juillet 2021.

Créée en mars 2014, à l’initiative du président du conseil d’administration de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat), Ismaïl Mabrouk, la Fondation Biat accompagne la jeunesse tunisienne afin de réduire les inégalités sociales et soutenir la création et la diversité culturelle, et ce, à travers trois axes principaux : l’éducation, la culture et la promotion de l’entrepreneuriat.