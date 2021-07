Perturbations dans la distribution de l’eau à Tunis : Les zones concernées

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), a annoncé que des perturbations dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées dès ce soir, jeudi 8 juillet 2021, dans 4 zones du gouvernorat de Tunis.

Ces perturbations qui débuteront ce soir vers 20h, seront causées par une intervention de la Sonede pour réguler la distribution dans le Grand-Tunis et ce suite à une forte utilisation de l’eau observée dans la zone, à cause des fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours, et concerneront donc les délégations d’El-Menzah, El-Khadhra, Bab Souika et El-Omrane.

Le retour à la normale est prévue demain, vendredi 9 juillet, à partir de 8h, précise encore la Sonede.

Y. N.