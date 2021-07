Tunisie : Interdiction des déplacements entre les régions jusqu’au 31 juillet 2021

La commission nationale chargée de la lutte contre le coronavirus a décidé d’interdire les déplacements entre les régions jusqu’au 31 juillet 2021.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence du gouvernement publié, ce jeudi 8 juillet 2021, à l’issue de la réunion de la commission, qui a également décidé de maintenir les mesures en vigueur, dont le couvre-feu de 20h à 5h, l’interdiction des rassemblements et des festivités ainsi que les consignes décidées à l’échelle régionale par les différents gouvernorats.

La commission a rappelé la gravité de la situation sanitaire marquée par une forte propagation du coronavirus et a appelé dans ce sens au respect des mesures et des protocoles sanitaires ainsi que des gestes barrières.

La même source a appelé les gouverneurs et les maires à organiser des points de ventes des moutons pour la fête de l’Aïd El-Kebir, en respect avec le protocole sanitaire et permettant la distanciation physique afin d’éviter les rassemblements et tout encombrement pouvant causer la propagation du coronavirus et empirer la situation.

Y. N.