Violence et impunité au parlement : Trois blocs boycottent les travaux des commissions et du bureau de l’ARP

Trois blocs parlementaires ont annoncé, lors d’une conférence organisée ce jeudi 8 juillet 2021, avoir décidé de boycotter les travaux du bureau de l’Assemblée et des commissions et ce pour dénoncer l’impunité et la loi de deux poids deux mesures exercée par la présidence du parlement, face à la montée de violence et des abus commis par certains députés.

Il s’agit du bloc démocratique, la Réforme et Tahya Tounes, soutenus par des députés indépendants qui dénoncent également la situation au sein de l’Assemblée, où les violences sont devenues courantes et estimant que le président de l’Assemblée est le premier responsable de ces débordement, non seulement par sa mauvaise gestion, mais aussi par l’impunité des parlementaires, qui récidivent sans être inquiétés.

Le député Hassouna Nasfi a rappelé dans ce sens, qu’en réaction à l’agression physique, la semaine dernière, de la présidente du PDL Abir Moussi, le bureau de l’Assemblée s’est contenté de diffuser un communiqué : «la sanction décidée contre les députés agresseurs, Sahbi Smara et Seifeddine Makhlouf, est honteuse. Les priver de prendre la parole durant 3 séances alors qu’ils ont physiquement agressé leur collègue est une honte pour ce parlement», a-t-il dénoncé, en affirmant que des poursuites en justice sont attendues.

Y. N.