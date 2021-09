Les Tunisiens vaccinés peuvent désormais entrer au Canada quel que soit le motif

Via un communiqué rendu public ce lundi, 6 septembre 2021, la compagnie aérienne Tunisair a fait savoir qu’à partir du 7 septembre, les personnes entièrement vaccinées contre la Covid-19 pourront entrer au Canada pour tous motifs, quel que soit leur dernier point de départ.

Les étrangers qui veulent entrer au Canada à des fins discrétionnaires doivent, par ailleurs, remplir les exigences suivantes :

– Être entièrement vacciné : pour être considéré comme entièrement vacciné, un voyageur doit avoir reçu la série complète d’un vaccin – ou d’une combinaison de vaccins – acceptée par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant d’entrer au Canada : Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Covishield et Janssen (Johnson & Johnson) ;

– Avoir un résultat valide d’un test moléculaire Covid-19 effectué avant l’arrivée, au plus tard 72 heures avant l’heure de départ prévue de leur vol vers le Canada (les tests antigéniques ne sont pas acceptés), ou une preuve de test moléculaire Covid-19 positif effectué au moins 14 et au plus 180 jours avant l’heure de départ prévue du vol vers le Canada ;

– Être asymptomatique ;

– Soumettre les renseignements obligatoires par l’application ArriveCAN, y compris la preuve de vaccination en anglais ou en français. Les voyageurs sont également encouragés à avoir une copie imprimée de leur preuve de vaccination Covid-19.

– Être correctement documenté en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;

– Effectuer un test à l’arrivée, si nécessaire.

Le communiqué précise, par ailleurs, que les voyageurs qui ne sont pas complètement vaccinés continuent d’être soumis aux restrictions de voyage et doivent satisfaire à une exemption en vertu du décret.

Tunisair a aussi rappelé que tous les voyageurs doivent effectuer un test dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue de leur vol vers le Canada.

