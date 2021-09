Appel à tous les amis et les amoureux de Djerba

Nous, groupe d’amis et d’amoureux de l’île de Djerba, nous nous mobilisons pour appeler l’attention des autorités locales et nationales, des organismes internationaux et des organisations gouvernementales et non gouvernementales, sur la situation actuelle de l’île de Djerba.

Conscients de la grande importance que revêtent les deux événements majeurs que s’apprête à vivre à court terme l’île de Djerba, destination touristique de renommée mondiale et joyau de la rive sud de la Méditerranée, à savoir l’inscription de l’île sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et la tenue du 18e Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF);

Convaincus que l’inscription définitive sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et la réussite du Sommet de l’OIF marqueront l’histoire de l’île, renforceront davantage sa renommée et feront sa fierté et celle de la Tunisie;

Convaincus également que la réussite de ces deux événements nécessite l’engagement de tous sur le plan local ainsi que le soutien de tous les amis et amoureux de Djerba en Tunisie et dans le monde;

Soucieux d’appeler l’attention sur l’importance d’adopter une vision réfléchie aspirant à doter Djerba d’une stratégie pouvant l’aider à réaliser les objectifs suivants :

contribuer à la réussite du Sommet de la Francophonie;

promouvoir les actions de résilience et de maintenance de l’île;

œuvrer à actualiser l’image de l’île;

concevoir un plan de développement économique et social en vue d’assurer à l’île, à sa population et à ses générations futures le meilleur avenir possible;

1- faisons appel à tous les amis de Djerba partout dans le monde, ainsi que ses habitants, pour la soutenir et l’aider à redevenir et demeurer l’île des rêves, accueillante et rayonnante;

2- prions instamment les amoureux de Djerba, en Tunisie et ailleurs, de contribuer au renforcement de l’image de l’île en tant que terre de paix et de tolérance, tout en gardant à l’esprit que sur son sol cohabite depuis des siècles une mosaïque humaine riche composée de différentes races, ethnies et confessions, perpétuant toutes des cultures et des traditions millénaires diverses et variées: islam, judaïsme, christianisme, ibadisme, langue et culture amazigh, groupe ethnique originaire d’Afrique subsaharienne;

3- invitons les acteurs sociaux et toutes les institutions financières et de développement, ainsi que la population dans son ensemble, la diaspora djerbienne et toutes les forces vives à soutenir Djerba en vue de l’accompagner dans sa quête de développement durable et d’essor;

4- exhortons les pouvoirs publics à prendre les mesures d’actions positives en vue d’aboutir au redressement de la situation, en créant les conditions requises et un climat propice à l’encouragement de l’investissement et soulignons, à cet égard, l’urgente nécessité d’accélérer le développement des infrastructures et des réseaux de communications;

5- invitons à cet effet les autorités centrales à veiller efficacement à la réalisation des objectifs de développement durable et appelons les pouvoirs publics à s’inspirer des 17 objectifs de l’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations unies pour le développement durable, fixés par la Résolution A/RES/70/1 adoptée par l’Assemblée générale en date du 21/10/2015, afin d’assurer une vie meilleure à tous;

6- demandons à toutes les parties concernées d’œuvrer à garantir l’éradication de la pauvreté, à assurer la sécurité alimentaire et à encourager la création d’emplois et les invitons instamment à assurer la réduction des inégalités;

7- prions également tous les acteurs sociaux de tout mettre en œuvre pour assurer la protection de l’île et sauvegarder son environnement et sa biodiversité;

8- exhortons toutes les instances nationales concernées à respecter les spécificités insulaires de Djerba en lui octroyant une forme de gouvernance et d’administration locale adéquate répondant à ses besoins réels;

9- réitérons l’importance que revêt pour Djerba le Sommet de la Francophonie et lançons un appel solennel à toutes les parties prenantes et à toutes les composantes de la société civile afin qu’elles agissent et fassent en sorte que le Sommet soit un réel succès, honorant Djerba et la Tunisie;

10- adressons nos vifs remerciements aux défenseurs et amis de Djerba pour avoir recommandé et fait confiance à l’île pour l’organisation du 18e Sommet de la Francophonie;

11- exprimons notre gratitude et notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont, sans relâche, défendu la cause de Djerba auprès de l’Unesco ;

12- appelons l’ensemble de la population de Djerba à agir, main dans la main et par tous les moyens légitimes, pour faire entendre sa voix et revendiquer ses droits citoyens afin d’inciter les autorités compétentes à enfin accorder à l’île toute l’attention qu’elle mérite et à contribuer au renforcement de son image de terre de paix et de tolérance, accueillante, ouverte et généreuse, où il fait bon vivre et où «l’air est si doux qu’il empêche de mourir».