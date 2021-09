Enactus Tunisia organise sa compétition nationale les 9 et 10 septembre 2021

Enactus Tunisie organise la 12e édition de sa compétition nationale visant à récompenser le meilleur projet d’entrepreneuriat social de l’année 2020/2021. L’événement, organisé avec le concours de la Konrad Adenauer Stiftung et Tunisie Telecom, se tiendra en ligne, les 9 et 10 septembre 2021.

La cérémonie de remise des prix se déroulera quant à elle en présentiel, le 10 septembre, à l’hôtel Movenpick-Les Berges du Lac, en présence de Olfa Bennouda Sioud, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Malte Gaier, représentant résident de la Konrad-Adenauer-Stiftung à Tunis et Kamel Habbachi, DGA d’Attijari Bank.

Durant toute l’année, environ 3400 étudiants rassemblés dans des équipes issues de 82 établissements de l’enseignement supérieur, publics et privés (écoles de commerce, de gestion, d’ingénierie et de santé) et centres de formation professionnelle affiliés à Enactus Tunisie, ont pris part au programme et développé des projets diversifiés favorisant le progrès sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond à, au moins, l’un des 17 objectifs de développement durable fixé par les Nations Unis.

Parmi ces 82 équipes, 13 d’entre elles ont été qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs 15 projets devant un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise. Il s’agit de projets qui répondent aux critères de sélection et qui ont réussi à avoir 63 bénéficiaires directs, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 265 000 dinars tunisiens (DT).

Dans le cadre de la compétition nationale 2021 d’Enactus, huit autres challenges sont programmés dont notamment le Pool Espoir Challenge, destiné aux équipes dont les projets sont restés à l’étape de l’idée ou du prototypage – cette année, sept équipes ont répondu aux critères et ont été acceptées – le Best Project Picture of the Year, Faculty Advisor of the Year, Team Leader of the Year, Innovation Award, Environment Award, Alumni Award, Enactus Spirit Award, Passion on Purpose Award.

Les équipes candidates à la compétition nationale 2021 sont Enet’com; Esim; Essect; Esprit ICT ; Ihec Carthage; Ihec Sfax; Inat; ISG Tunis; Isteub; Issit; ESCT; Enit; SMU.

Les équipes candidates au Pool Espoir: Enit; Inat; Ensit; ISFF Sousse; Iset Charguia; Esen.

Enactus (Entrepreneurship, Action, Us) est une communauté d’étudiants, d’universitaires et de chefs et dirigeants d’entreprise qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat afin d’améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable. Enactus Tunisie a été créée en mars 2016 en tant qu’association indépendante de droit tunisien.