Quelle peine risquent les frères Karoui, actuellement détenus en Algérie ?

Le président du parti tunisien Qalb Tounes Nabil Karoui et son frère le député gelé Ghazi Karoui, en détention à la prison d’El-Kedia de Constantine, en Algérie, risquent une peine de prison pouvant aller jusqu’à la perpétuité, affirme Me Marouane Hajji, membre du comité de défense. Explications…

L’avocat, qui intervenait ce mercredi 8 septembre 2021, lors de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, a expliqué que les frères Karoui, sont accusés d’être entrés illégalement sur le territoire algérien, via un réseau criminel organisé et que d’autres personnes sont impliqués, notamment deux autres Tunisiens en fuite ainsi que des Algériens, dont 4 qui sont en détention.

«Il ne s’agit plus d’une simple entrée illégale en Algérie et si les accusations sont avérées Nabil et Ghazi Karoui risquent la perpétuité» a-t-il indiqué, en ajoutant que les frères Karoui ne seront pas extradés en Tunisie mais seront d’abord jugés en Algérie, en soulignant que les prévenus n’ont a aucun moment évoqué la demande d’asile.

«Ils ont expliqué avoir fui en Algérie parce qu’ils sont menacées mais n’ont jamais émis le souhait d’être réfugiés ici», a ajouté l’avocat, en affirmant que Ghazi et Nabil Karoui sont en bonne santé et qu’un autre avocat les a rencontrés aujourd’hui, et que le comité fera tout pour que leurs clients bénéficient d’un procès équitable.

Sur un autre plan , l’avocat est également revenu sur la rumeur relative à l’existence d’un lien entre l’extradition de Bouhafs et l’arrestation des frères Karoui, en affirmant que cela n’a aucun fondement et que le dossier du réfugié politique algérien en Tunisie, Slimane Bouhafs, et celui de Ghazi et Nabil Karoui sont traités séparément, tout en déplorant que certains défenseurs des droits de l’Homme aient contribué à la diffusion de cette rumeur, qui n’a pas de sens, selon ses dires.

Y. N.