La Tunisienne Nadia Gamha représentera la région Mena dans le CA de l’AFI

Tweet Share Messenger

Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de la Tunisie (BCT) a pris part, via visioconférence, mercredi 8 septembre 2021, à la 6e assemblée générale annuelle de l’Alliance for Financial Inclusion (AFI) coorganisée par la Banque centrale de Jordanie.

Au cours de cet évènement, a été approuvée la nomination de Nadia Gamha, vice-gouverneur de la BCT, en tant que membre du conseil d’administration de l’AFI pour représenter la région de l’Afrique du Nord et le Moyen Orient (Mena) et ce, pour la période 2021-2023.

Il est à rappeler que l’AFI est une alliance de leadership politique détenue et dirigée par les banques centrales et les institutions de réglementation financière membres. Elle a pour objectif commun la promotion de l’inclusion financière aux niveaux national, régional et international.