Profil : Imen Meliane, la Tunisienne élue conseillère régionale pour l’Afrique à l’UICN

Experte internationale en conservation de la biodiversité avec plus de 15 ans d’expérience dans les quatre continents, la Tunisienne Imen Meliane a été élue, hier, mercredi 8 septembre 2021, au poste de conseillère régionale pour l’Afrique à l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La Tunisienne membre du Comité directeur de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP), forte d’une expérience de 15 ans, particulièrement dans les domaines de l’environnement marin et côtier, l’adaptation au changement climatique, la réduction des risques de catastrophes et les aires protégées, a également occupé des postes dans les domaines de la recherche, la planification et l’élaboration de politiques, et a travaillé sur des projets dans plus de 50 pays dans le monde.

Engagée en faveur de la conservation, de l’équité, de la justice et du développement durable Imen Meliane a également travaillé comme membre du Secrétariat dans trois Bureaux régionaux, et a fait partie de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE), la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPAES).

«Mon travail, tant au niveau de base qu’aux niveaux les plus élevés de l’élaboration des politiques mondiales, a été souvent axé sur l’interface entre les priorités de la conservation, la durabilité environnementale, l’équité sociale et le développement économique. J’apporte une riche expérience de travail et une connaissance approfondie des traités environnementaux multilatéraux (CDB, CITES, CCNUCC, ORGP…)» explique-t-elle dans sa candidature, en affirmant que son travail dans différents pays m’a permis de tisser de solides réseaux avec des experts, des fonctionnaires gouvernementaux et des organismes internationaux

«En tant que Vice-présidente de la CMAP pour l’Afrique du Nord, le Moyen Orient et l’Asie occidentale, j’ai travaillé avec les membres de la Commission, des gouvernements, des Bureaux régionaux de l’UICN, des comités nationaux et des partenaires de la région pour faire avancer l’Objectif 11 d’Aichi», rappelle encore Imene Meliane, qui a également établi plusieurs partenariats avec d’autres ONG, des organismes des Nations Unies et des donateurs ainsi qu’avec le secteur privé.

L’Ambassade de France en Tunisie a félicité la Tunisienne qui a été élue, en marge du UICN Congress sur la biodiversité, qui se tient actuellement à Marseille, en France.

Y. N.