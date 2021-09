Selon Walid Hajjem, le président Saïed se dirige vers une révision de la constitution, en vue d’un changement du système politique

Walid Hajjem, conseiller auprès de la présidence de la République, s’est exprimé ce jeudi 9 septembre 2021, sur les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet, leurs objectifs et le programme du président Saïed pour assurer un meilleur avenir pour la Tunisie et les Tunisiens, notamment en proposant une révision de la constitution, tout en affirmant qu’il n’y aura pas de retour en arrière et qu’il n’y a aucune volonté de porter atteinte aux droits et libertés, dit-il.

Invité à l’émission « Mouwajha » sur Sky News Arabia, Walid Hajjam a dans ce sens, affirmé que le président de la république a bel et bien un programme, qu’il dévoilera bientôt aux Tunisiens afin de les rassurer quant à l’avenir, citant notamment la mise en place d’un gouvernement, dont l’annonce est attendue dans les jours à venir.

«Le temps prouvera que le 25 juillet aura permis de rectifier le processus démocratique», a-t-il lancé en ajoutant que le président réaffirme sa volonté de protéger les libertés, les droits et les acquis et que les mesures exceptionnelles n’ont pas été décidées pour s’accaparer du pouvoir et des institutions.

«On se dirige vers le changement du régime politique en Tunisie», indique encore Hajjem, estimant que la constitution de 2014 est devenue caduque.

«Un régime plus juste donnera la possibilité aux pouvoirs d’exercer leurs compétences comme il se doit et on ne peut continuer à fonctionner avec ce régime qui n’a rien apporté de positif à la Tunisie, bien au contraire. Nous nous dirigeons donc vers un régime présidentiel avec un président de la république qui gère en coordination avec un chef du gouvernement», a-t-il ajouté, en indiquant que ce régime ne sera pas celui d’un pouvoir unique mais un régime équitable avec une répartition des pouvoirs : «Il y aura un parlement, mais pas comme le précédent…».

