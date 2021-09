Tunisie : Les députés Jedidi Sboui et Mohamed Skhiri quittent Qalb Tounes

Jedidi Sboui/Mohamed Skhiri.

Plus rien ne va au sein de Qalb Tounes, dont le président Nabil Karoui et son frère le député (gelé) Ghazi Karoui sont en détention en Algérie, où ils sont entrés illégalement après avoir fui la Tunisie. En effet, deux nouvelles démissions, s’ajoutent ce vendredi 10 septembre 2021, à celles annoncées par les députés Mohamed Sadok Jabnoun, le 12 août, et Foued Thameur le 8 septembre, sachant que Jaouher Mghirbi a décidé le 19 août de suspendre son adhésion au parti.

Ce vendredi, c’est d’abord Jedidi Sboui, qui a annoncé sa démission, dans un post publié, à l’aube, sur sa page Facebook, en ces termes : «Une conviction d’un député gelé mais dont la conscience est tranquille : Après avoir réfléchi et en toute conviction, j’annonce ma démission de Qalb Tounes. Je suis prêt à faire la même chose à l’Assemblée, si l’intérêt suprême de mon pays et de mon peuple l’exige et cela pouvait soigner les blessures de ma nation».

Quelques heures après, c’est au tour de Mohamed Skhiri d’annoncer son départ de Qalb Tounes, également via un post publié sur Facebook, où il affirme que l’intérêt et la souveraineté nationale de la Tunisie sont suprêmes.

«La loyauté est à la patrie, fierté et gloire à mon pays.. L’intérêt de la Tunisie est au dessus de tout. Vive la Tunisie libre et indépendante», a-t-il ajouté.

Y. N.