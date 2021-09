Tunisie : Des contrebandiers agressent une patrouille de la garde douanière à Sidi Bouzid

Une plainte a été déposée par la Direction générale de la douane tunisienne contre des contrebandiers qui ont agressé, lors d’une opération de saisie, une patrouille de la garde douanière de Sidi Bouzid à Ouled Mansar Chakhar, d’autant qu’un agent a été blessé.

Cette agression s’est déroulée à la fin de la semaine dernière, sachant que les contrebandiers ont caillassé les gardes douaniers qui procédaient à la saisie de pneus de contrebande, indique la Direction de la douane, dans un communiqué publié ce lundi 13 septembre 2021.

La DGD a par ailleurs réaffirmé sa volonté à lutter contre la contrebande et les infractions et les crimes financiers, et à appuyer ses agents et ses cadres pour réussir leurs missions, indique encore ma même source.

Notons que l’agent agressé et qui a notamment été blessé au bras et dont l’uniforme a été déchiré par les agresseurs, a été honoré par Youssef Zouaghi, DG de la Douane, alors que la police poursuit son enquête à propos de cette affaire.

Y. N.