La mode en fête au défilé Esmod 2021

Esmod a donné rendez-vous aux fashionistas, créateurs, et autres passionnés de la mode à l’occasion de son Grand Défilé qui s’est tenu hier, lundi 13 septembre 2021, en fin d’après-midi au restaurant Biwa, aux Berges du Lac de Tunis.

Le défilé a permis de présenter une sélection des créations des étudiants Esmod de la promotion 2021, qui avaient présenté l’avant-veille leurs collections devant un jury d’experts co-présidé par Ahmed Talfit et Ali Karoui, créateurs en vogue et anciens diplômé d’Esmod Tunis, qui étaient accompagnés par d’autres créateurs non moins renommés, dont Mehdi Kallel, Cyrine Faillon, Fatma Ben Abdallah et Salah Barka.

Technicité, créativité et originalité

Comme chaque année, les étudiants de l’école ont été les stars du jour et ont exposé leur savoir-faire, créativité et maîtrise des impératifs de qualité et de technicité acquis au cours de leur formation.

L’évènement a fini en beauté avec l’annonce du podium 2021 regroupant les lauréats d’Esmod Tunis et Esmod Sousse dans les différentes spécialités, qui s’apprêtent à voler de leurs propres ailes dans un marché porteur et en grande évolution

Esmod Tunisie a été fondée en 1988 par Aicha Mounira Rassas, styliste modéliste de formation et ancienne collaboratrice des ateliers Pierre Cardin. Cette école est le leader de la formation en stylisme et modélisme en Tunisie et compte plus de 1300 diplômés, dont de nombreuses figures actuelles du secteur.