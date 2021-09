Tunisie : Hammamet accueille la 1e édition du Whale Festival

La première édition du festival Whale aura lieu du 17 au 19 septembre à la Médina de Hammamet. Un nouveau rendez-vous pluridisciplinaire dédié à la découverte des artistes tunisiens.

Alors que la vie culturelle vient tout juste de reprendre son cours après plusieurs semaines de suspension, un nouveau festival vient de voir le jour à la ville de Hammamet avec un programme ouvert sur la musique, l’art graphique et visuel, la gastronomie et la mode.

Pour cette première édition, le festival s’étalera sur trois journées (les 17, 18 et 19 septembre) au cœur de la Médina de Hammamet et verra la participation de plus de 120 artistes et créateurs de différents horizons.

Whale c’est aussi un mouvement culturel et artistique ayant pour objectif de promouvoir la diversité de la scène tunisienne, notamment la nouvelle génération d’artistes dans les différents domaines de la musique, du street-art, de l’art visuel, de la mode …

Une cinquantaine de performances sont prévues d’avoir lieu tous les jours jusqu’à minuit, en plus d’une exposition de 12 artistes graphiques et illustrateurs, des débats, une exposition de créateurs (Minassa pop-up studio area) … Le festival prévoir également une dégustation des spécialités culinaires de la région.

Fawz Benali