Tunisie : Les Etats Généraux du Livre francophone annoncent leur programme à la Cité de la Culture de Tunis

Les Etats généraux du Livre en langue française auront lieu les 23 et 24 septembre courant à la Cité de la Culture de Tunis. Plusieurs débats, rencontres et ateliers de travail sont au programme de cette première édition tunisienne dont le programme détaillé vient d’être dévoilé.

Par Fawz Benali

Evénement majeur organisé par l’Institut Français en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles tunisien, en marge du prochain Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Djerba, Les Etats généraux du Livre francophone qui s’inscrivent dans le cadre du plan d’action du président français Emmanuel Macron pour la langue française et le plurilinguisme verront la participation d’une vingtaine de pays francophones dont la Tunisie, pays hôte.

Tunis, hôte d’une première édition qui s’annonce exceptionnelle

La première édition de ce grand rendez-vous est fortement attendue par les différents acteurs du livre francophone (écrivains, éditeurs, libraires …) pour faire rayonner le livre en langue française dans le monde, mais aussi pour envisager des solutions à court et à long terme quant à sa diffusion et à son accessibilité auprès d’un large public appartenant à tous les âges et à toutes les cultures.

Le programme s’étalera sur deux journées qui s’annoncent intenses et décisives pour l’avenir du livre francophone où il sera question de détecter les problématiques et de déterminer les enjeux du livre francophone dans toute sa pluralité (livres jeunesse et livres pour adultes / livre en papier ou numérique / livres écrits par des auteurs français et francophones …). Plusieurs débats seront lancés autour de la traduction, de la structuration de la filière du livre, de la formation des professionnels, du développement du goût de la lecture auprès des jeunes, de la numérisation du livre …

Le programme démarrera le jeudi 23 septembre par un discours d’ouverture à 9h30 et sera suivi par plusieurs séances de débats, de témoignages d’écrivains, mais également une table ronde de partage d’initiatives, et ce, jusqu’à 18h30 du soir. Les enjeux du livre scolaire, les partenariats éditoriaux, les enjeux de la traduction, la transformation de l’industrie du livre et la structuration de la filière seront au cœur d’une grande table ronde prévue d’avoir lieu à 15h15.

Un programme intense et décisif pour l’avenir du livre francophone

Le programme se poursuivra le lendemain, vendredi 24 septembre, d’abord avec la présentation des grands axes du cahier des propositions, puis avec les ateliers de travail à partir des propositions prioritaires des leviers identifiés, parmi lesquelles figurent le développement d’une politique publique du livre, le renforcement de l’accès au livres des jeunes, le développement de la coopération entre les éditeurs et les différents acteurs de la chaîne du livre, l’intégration du numérique à tous les niveaux de la chaîne du livre, le renforcement du statut des auteurs, l’élargissement de la diffusion des livres en langue française …

Ces ateliers de travail seront suivis de deux débats, d’abord autour des initiatives fédératrices des acteurs et les innovations du secteur du livre, puis autour de la stimulation de la lecture chez les jeunes. Cette deuxième journée sera également marquée par des tables rondes thématiques autour des romans graphiques, du secteur éditorial des sciences humaines, de la promotion de la lecture jeunesse en Afrique subsaharienne et du rôle des bibliothèques nationales.

La deuxième et dernière journée sera clôturée par la remise du rapport des propositions des Etats généraux. Une soirée de clôture commune avec le Congrès mondial des écrivains de langue française est prévue d’avoir lieu à 20h, toujours à la Cité de la Culture.