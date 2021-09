Partenariat la BTS et l’Union des Tunisiens indépendants pour la liberté

Une convention de partenariat a été signée, le vendredi 10 septembre 2021, entre la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et l’Union des Tunisiens indépendants pour la liberté (Util), relative à la mise en œuvre du «Programme Isnad». Dans ce cadre, des contrats de financement ont été signés avec un certain nombre d’associations de micro-crédit (AMC).

Ladite convention relative au «Programme Isnad» vise à financer une série de micro-projets dans des zones reculées et prioritaires, touchées par la pandémie de Coronavirus, et ce via les associations de microcrédit.

A cette occasion, le coup d’envoi du processus de financement a été donné aux petits promoteurs appartenant à plusieurs délégations des gouvernorats de Sidi Bouzid, Tataouine et Sousse, après une série de cycles de formations et d’études de projets faits en faveur des bénéficiaires.