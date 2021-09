Matériel high tech et domotique à prix bradés sur Tech vip

Si le monde est devenu un immense marché, cela a au moins eu l’avantage d’offrir aux consommateurs des potentialités elles aussi colossales. La toile, grâce à ses fils tirés aux quatre coins du monde, permet à chacun d’explorer des milliers de possibilités et d’offres pour trouver, quel que soit le type de produit qu’il convoite, le meilleur prix et le meilleur service sans rogner en rien sur la qualité. Qui, aujourd’hui, n’a pas le réflexe de comparer les prix et de se faire son idée avant d’acheter ?



Par Meriem Majdoub

Mieux informé, disposant de davantage de possibilités, le consommateur est donc mieux armé. Ses réflexes ont été encore améliorés par les confinements successifs, qui ont amené même certains des plus récalcitrants à déplacer sur internet tout ou partie de leurs habitudes d’achat. Cette tendance, désormais bien installée, ne peut qu’encore se renforcer.

En limitant le nombre d’acteurs dans les échanges, internet a donc permis de casser les prix. Encore faut-il cependant être en mesure de repérer les meilleures offres et d’y accéder. Certains sites ont bien compris que là se trouvait un marché à exploiter et ont commencé à proposer leurs services en procédant de plus en plus à des ventes privées. En quoi cela consiste-t-il, dans le contexte ? A proposer un service de qualité à des membres, qui adhèrent à un réseau efficace de recherche des meilleures offres du moment. Car il va sans dire qu’un particulier, même via internet, ne peut pas tout découvrir ni s’assurer les tarifs les plus avantageux à lui seul, là où un intermédiaire professionnel peut lui obtenir mieux et plus facilement.

Promotions et tarifs cassés

Certains sites de ventes privées proposent ainsi un choix très éclectique de produits. Malgré son nom semblant ne promettre «que» des nouvelles technologies, une plateforme comme Tech-VIP offre en fait un large panel de promotions. Celles-ci concernent certes des produits high-tech tels que des écouteurs bluetooth, des montres connectées ou du matériel informatique. Mais on y trouve tout aussi bien des accessoires pour la maison, de l’électroménager, etc.

Or, quel est l’intérêt pour l’internaute d’un site comme celui-ci ? Tout simplement ses promotions, puisqu’il propose justement le meilleur de ce qu’il peut trouver en termes de prix. Tout au long de l’année, l’intégralité des produits en vente bénéficie donc de tarifs cassés, dépassant souvent les 40 ou 50 % et atteignant même jusqu’à 80%. Cherchant à attirer une clientèle convaincue et donc fidèle, le site affiche ses offres, dont il faut cependant être membre pour pouvoir bénéficier.

Voilà le second aspect et il est fondamental. Le fait de devoir souscrire un abonnement payant peut faire freiner des quatre fers. Mais puisque toutes les informations sont publiques, il convient d’examiner d’abord l’intérêt du site. L’abonnement, tout d’abord, peut être de deux types : mensuel ou trimestriel. Mensuel, il coûte 29,90 euros par mois. Trimestriel, il revient à 25 euros par mois, puisque le trimestre est facturé 75 euros. Admettons, mais alors l’investissement vaut-il la peine d’être réalisé ?

La gratuité de la livraison en bonus

Là aussi, rien de plus simple que d’examiner les possibilités pour se décider. Mieux : shop.tech-vip.com ouvre presque gratuitement ses portes, puisque tout abonnement ouvre automatiquement une période d’essai de 72 heures payées 1 euro : dans ce délai, la rétractation est possible et gratuite, le nouveau membre récupérant la somme de son abonnement. Il est donc tout simple de jeter un œil à l’intérieur de l’espace réservé aux membres pour décider si l’expérience mérite d’être prolongée. Option d’autant plus intéressante qu’une offre de bienvenue est également proposée par le site de e-commerce via un remboursement de 40 euros sur le premier achat, même pendant la période d’essai.

Si l’on ajoute à cela la gratuité de la livraison, à laquelle chacun a également droit pendant cette même période d’essai, alors c’est à se demander pourquoi, au minimum, ne pas découvrir le site, quitte à s’acheter tel article préalablement repéré, avant de se désinscrire – à moins, bien sûr, de décider que l’investissement mérite d’être prolongé au regard des économies réalisées sur des achats tout au long de l’année…