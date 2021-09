Tunisie : Le parti islamiste Ennahdha réitère son appel à lever le gel de l’Assemblée

Tweet Share Messenger

A l’issue de la réunion de son bureau exécutif, Ennahdha a publié un communiqué, ce jeudi 16 septembre 2021, pour appeler à mettre fin à l’état d’exception et au gel des activités de l’Assemblée. Le parti islamiste a aussi dénoncé ce qu’il qualifie de campagnes de dénigrement qu’il attribue aux partisans du président Saïed…

Le parti de Rached Ghannouchi s’est également adressé au président de la République, en l’appelant à nommer dans les plus brefs délais un chef du gouvernement chargé de former une équipe gouvernementale pour faire face aux défis économiques et sociaux que traverse le pays, tout en réitérant son appel au dialogue national «auquel doivent participer toutes les parties pour sortir le pays de la crise et construire une nouvelle scène, tout en garantissant la stabilité politique».

Ennahdha est également revenu sur la constitution de 2014, affirmant que celle-ci prévoit des mécanismes pour son amendement selon «un large processus participatif et un consensus entre tous les partis politiques et les représentants de la société civile».

Dans ce même communiqué, Ennahdha a réaffirmé son refus de toute forme de «restrictions et atteintes aux libertés en rappelant son opposition aux procès de civils devant la justice militaire ou encore l’assignation à résidence et l’atteinte à la liberté de circulation sans procédure judiciaire», et tout en dénonçant des campagnes de dénigrement qu’il attribue aux partisans du président de la république.

Y. N.