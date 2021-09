La Cité des Sciences à Tunis accueille la Nuit européenne des Chercheurs

La Cité des Sciences à Tunis accueillera le vendredi 24 septembre la Nuit européenne des Chercheurs. Un programme de jumelage entre la Tunisie et l’Espagne axé autour de l’intelligence artificielle, du patrimoine et de la science citoyenne.

En partenariat avec la Fondation Descrubre, la Cité des Sciences à Tunis participe à la Nuit européenne des Chercheurs qui se tient également dans les deux villes espagnoles Grenade et Séville. Il s’agit d’un projet de vulgarisation scientifique promu par la Commission européenne.

L’événement fait partie du programme de jumelage tuniso-espagnol « Appui institutionnel pour l’amélioration des performances du système de recherche et innovation tunisien », et ce, dans le cadre du projet « MonuMai » qui vise à créer des liens entre le citoyen et son patrimoine à travers les arts, les mathématiques, l’intelligence artificielle et la communication.

Durant la journée du vendredi prochain, le public est invité à prendre part à une série de conférences, à des ateliers, à une exposition autour des monuments andalous en Tunisie, à une observation du ciel par le télescope, ainsi qu’à une performance musicale.

Un programme parallèle aura également lieu à la ville de Testour avec entre-autres une visite guidée de la grande mosquée de la ville, un stand MonuMai, des ateliers de vulgarisation scientifique, une observation astronomique.

Fawz Benali