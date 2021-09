Mliki : «Le peuple ne veut plus de ce parlement et les députés doivent s’accorder sur sa dissolution»

Tweet Share Messenger

«Il est clair que le peuple demande la dissolution du parlement, et cela est même devenue une demande récurrente de la rue», estime le député indépendant Hatem Mliki , tout en appelant ses collègues à s’accorder sur la dissolution de l’Assemblée pour l’organisation de législatives anticipées.

Intervenant ce lundi 20 septembre 2021 sur Shems FM, Hatem Mliki est revenu sur la manifestation organisée par ceux qui se disent opposés aux mesures du 25 juillet, décidées par le président de la république, notant que même le nombre de participants était faible.

«Aussi nous n’avons jamais vu une manifestation autorisée en temps de coup d’État, il serait bien de ne plus utiliser ce qualificatif et de chercher à s’opposer à tout mais à avancer avec la situation actuelle, en cherchant des solutions concrètes pour le pays», a ajouté le député gelé.

Mliki estime aussi que les députés doivent se rendre compte que ce parlement n’est plus désiré par le peuple, tout en affirmant que la première demande de la rue est la dissolution d’une Assemblée qui les a déçus et qui ne fait que payer son mauvais rendement, une demande que l’on retrouve aussi via les sondage, rappelle-t-il.

De ce fait, le député a appelé ses collègues à s’accorder sur la dissoultion de l’Assemblée, notamment par l’organisation d’une plénière à cet effet, en lançant : «Ils doivent le faire ne serait-ce que pour le dignité»…

Y. N.