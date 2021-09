Saïed : «Les mesures exceptionnelles vont se poursuivre et il n’y aura pas de retour en arrière» (Vidéo)

Le président de la république Kaïs Saïed, a indiqué ce soir, lundi 20 septembre 2021, lors de son discours tenu depuis Sidi Bouzid, que les mesures exceptionnelles se poursuivront, tout en affirmant que des dispositions transitoires d’organisation du pouvoir seront annoncées bientôt, qu’un chef du gouvernement sera désigné conformément à celles-ci et qu’une nouvelle loi électorale sera élaborée.

Kaïs Saïed qui affirme avoir tenu à s’exprimer symboliquement depuis Sidi Bouzid, berceau de la révolution tunisienne, qui selon lui a débuté le 17 décembre avant d’étre avortée le 14 janvier (en référence à la continuité du même système politique et à une révolution qui a été spoliée), a tenté de rassurer les citoyens quant au futur de la Tunisie après les mesures exceptionnelles du 25 juillet en affirmant qu’il n’y a aucune hésitation, ni d’inquiétudes à se faire.

Acclamé par une foule qui scandait : «Le peuple veut la dissolution du parlement» , Saïed à de nouveau expliqué les raisons qui l’ont poussé à prendre ces mesures, en affirmant que le danger est encore imminent et qu’il n’y aura pas de retour en arrière, tout en s’engagent à tenir ses promesses, jusqu’au bout, répétant ainsi ce qu’il a déjà annoncé à plusieurs occasions. «Ces mesures je les ai prises pour protéger la nation», a-t-il insisté.

«Je suis ici à Sidi Bouzid, pour m’adresser à vous directement, je ne mes suis pas rendu sur les marches du théâtre comme ce fut le cas pour d’autres», a-t-il lancé, en référence à la manifestation organisée samedi dernier par des parties qui s’opposent aux mesures du 25 juillet et qu’elles qualifient de «coup d’État», à l’instar des partis islamistes Ennahdha et Al-Karama, qu’il a aussi accusé de «se nourrir des crises et de diffuser de la désinformation pour tenter de semer le chaos».

Dans un discours parfois inaudible à cause d’un brouhaha dans la salle et des slogans scandés par les présents parmi les habitants de Sidi Bouzid, Saïed s’est dit déterminé en affirmant qu’il ne déviera pas de ses principes, ni du slogan «le peuple veut», et d’ajouter : «le temps venu, vous allez découvrir toute la vérité. L’obligation de réserve m’empêche, aujourd’hui, de dire certaines choses, mais la vérité, toute la vérité sera dévoilée».

«Les mesures exceptionnelles vont se poursuivre et il n’y aura pas de retour en arrière. Il n’y a pas, non plus d’hésitation, ni aucune inquiétude à se faire», a ajouté le président, en indiquant que des dispositions transitoires d’organisation du pouvoir seront annoncées bientôt, qu’un chef du gouvernement sera désigné conformément à celles-ci et qu’une nouvelle loi électorale sera bientôt élaborée afin que la prochaine assemblée puisse réellement représenter le peuple et servir les intérêts des citoyens et non pas des partis et des lobbies qui priorisent leurs intérêts.

Voir la vidéo complète (lien)

Y. N.