Tennis – WTA : La Tunisienne Ons Jabeur atteint son meilleur classement

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur, continue son ascension dans le classement mondial WTA, publié ce lundi 20 septembre 2021, et conforte sa présence dans le top 20. Désormais, elle occupe le 17e rang.

Pourtant, Ons Jabeur n’a pas réussi à attendre ses objectifs lors de l’Open des États-Unis, en quittant la compétition dès le 3e tour.

Dans le top 3, on retrouve l’Australienne Ashleigh Barty, la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Karolina Pliskova, respectivement à la 1ère, 2e et 3 positions.

C. B. Y.