Aïn Draham : Arrestation de 15 individus ayant tenté de franchir illégalement la frontière tuniso-algérienne

Tweet Share Messenger

La brigade de contrôle des frontières a arrêté, en ce début de semaine, une quinzaine d’individus qui avaient l’intention de traverser la frontière tuniso-algérienne illégalement.

Ils sont originaires d’Algérie et d’autre pays de l’Afrique subsaharienne, et leurs âges varient entre 21 et 45 ans.

Après consultation du parquet du Tribunal de première instance de Jendouba, ils ont été maintenus en état d’arrestation, en attendant de prendre les mesures légales à leur encontre.

Rappelons que depuis mars 2019 et le début de la pandémie de la Covid-19, la frontière tuniso-algérienne a été fermée pour des raisons sanitaires.

C. B. Y.