Tunisie : Condamné à 8 mois avec sursis, Fayçal Tebini libéré

Tweet Share Messenger

Me Mokhtar Bouguerra avocat du député Fayçal Tebini a annoncé ce mercredi 22 septembre 2021, la libération de son client, qui a été condamné à 8 mois avec suris.

Le député indépendant Fayçal Tebini, élu sur les listes de La voix des agriculteurs, à Jendouba, avait été arrêté le 2 août dernier, suite à une plainte déposée 10 octobre 2019, par l’ancien procureur de la République, et ce pour «diffamation et diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et appel à la désobéissance civile»

Entré en grève de la faim, le député (gelé) avait été victime d’un accident lors de son transport à l’hôpital et s’est brisé le dos et le comité de défense avait alors demandé sa libération provisoire, ce qui leur avait été refusé.

Me Bouguerra a précisé cet après-midi, que la défense fera appel à la peine de 8 mois avec sursis prononcée aujourd’hui contre Fayçal Tebini, tout en se réjouissant de la libération de ce dernier, qui nie toute les accusations dont il fait l’objet.

Y. N.