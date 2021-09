Samia Abbou : «Kaïs Saïed est un imposteur»

Tweet Share Messenger

A l’instar de son mari Mohamed Abbou, la députée et dirigeante du parti Attayar, Samia Abbou, a changé de position envers le président de la république, Kaïs Saïed, et cesse de le soutenir après son dernier discours à Sidi Bouzid et les menaces qu’il présente désormais, selon elle, sur la légalité.

Intervenue, ce jeudi 23 septembre 2021, sur Shems FM, la politicienne a véhémentement critiqué Kaïs Saïed, allant jusqu’à le traiter d’«imposteur», et expliquant que s’il applique ce qu’il a annoncé à Sidi Bouzid, mardi dernier, à savoir former un comité pour la rédaction d’une nouvelle constitution, il aura renversé la légalité constitutionnelle et perdra, de fait, la sienne.

Samia Abbou a, par ailleurs, affirmé que Saïed n’a pas de prérogative constitutive et que ses mesures exceptionnelles doivent nécessairement entrer dans le cadre de l’article 80 de la constitution.

Abbou a d’autre part, estimé que le chef de l’État n’est pas courageux, et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas dissout le parlement, en se contentant de le suspendre et de suspendre les primes qui lui sont relatives.

C. B. Y.