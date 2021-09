Tunisie : Lazhar Akremi appelle Ghannouchi à se retirer de la vie politique

L’homme politique, ancien ministre et avocat de son état Lazhar Akremi a appelé Rached Ghannouchi président du parlement gelé à démissionner de la présidence du parti islamiste Ennahdha et à se retirer définitivement de la vie politique.

Intervenant sur Jawhara FM, ce jeudi 23 septembre 2021, Lazhar Akremi estime que le cheikh islamiste doit reconnaître ses erreurs, en l’invitant à écrire une lettre où il fait son mea culpa et en annonçant son retrait d’Ennahdha et de la vie politique : «Cela évitera, surtout, au pays un scénario catastrophique».

Sur un autre plan, Lazhar Akremi a rappelé que les mesures du 25 juillet décidées par le président de la république avaient été accueilli avec bonheur et soulagement par les Tunisiens.

«On a tous applaudi le 25 juillet, car il y a certains politiciens corrompus et qui ont travaillé pour leur intérêts aux dépens de ceux du peuple et nous attendons qu’ils paient enfin leurs faits devant la justice», a-t-il dit en appelant le chef de l’Etat, à changer le régime politique, et à réviser le système électoral tout en s’ouvrant à un dialogue avec les composantes de la scène politique et la société civile, qui n’ont pas de liens avec la corruption.

