Tunisie : Mejdi Ben Ghezala annonce sa démission d’Attayar

Mejdi Ben Ghezala, président du conseil national d’Attayar, a annoncé, ce jeudi 23 septembre 2021, sa démission du parti, à travers un statut Facebook.

Une démission assez étrange, parce que dans le texte qui a accompagné cette annonce, M. Ben Ghezala s’est aligné sur la position de son parti par rapport à l’actualité politique du pays, en rejetant les mesures exceptionnelles prises par le président de la république Kaïs Saïed, hier, à savoir l’organisation provisoire des pouvoirs publics.

«Il est important de souligner qu’il n’y a pas de démocratie sans partis démocratiques dotés de projets nationaux. Monopoliser la prise de décisions et les pouvoirs entraînera une dictature et celle-ci est la sœur jumelle de la corruption. S’opposer au système d’avant le 25 juillet ne peut avoir lieu dans le cadre de la violation de la constitution et par l’instauration de systèmes politiques suspects», a notamment écrit Mejdi Ben Ghezala.

C. B. Y.