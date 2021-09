Les Etats généraux du Livre en langue française démarrent à la Cité de la Culture de Tunis

Crédit photos : Ministère des Affaires culturelles

La première édition des Etats généraux du Livre en langue française a démarré hier, jeudi 23 septembre, à la Cité de la Culture à Tunis. Un grand événement qui rassemble les différents acteurs du livre francophone depuis sa création jusqu’à sa diffusion.

Par Fawz Benali

Fruit de trois années de travaux et de préparation, les Etats généraux du livre sont le nouveau rendez-vous phare et incontournable pour les acteurs du livre francophone et pour les amoureux de la langue française en générale.

L’événement avait été lancé en 2018 dans le cadre du plan du président français Emmanuel Macron pour la promotion de la langue française dans le monde ; et trois ans plus tard c’est la Tunisie qui accueille cet événement tant attendu par les professionnels du livre francophone où qu’ils soient, et ce, en marge du 18e Sommet de la Francophonie qui aura lieu au mois de novembre à Djerba.

Une passionnante aventure qui se concrétise à Tunis

Le ministre des Affaires culturelles par intérim Habib Ammar a donné hier le coup d’envoi de ces Etats généraux à la prestigieuse salle de l’Opéra à la Cité de la Culture de Tunis, en présence de nombreux acteurs du monde du livre et de différents représentants d’institutions culturelles.

« Redonner aux jeunes le goût de la lecture c’est leur donner l’opportunité de développer leur intelligence et esprit critique », a souligné le ministre tunisien en évoquant les objectifs principaux de l’événement lors de son mot de bienvenue.

Ministre des Affaires culturelles par intérim Habib Ammar

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo n’a pas pu être présente à Tunis mais a tout de même tenu à s’adresser aux participants par écran interposé pour exprimer d’abord sa joie de voir cette « passionnante aventure » se concrétiser à Tunis et consolider ainsi les liens indéfectibles entre les différents pays membres de l’OIF, décloisonner l’édition francophone et donner un nouvel élan à la création et à la diffusion intellectuelle aussi bien au nord qu’au sud.

Louise Mushikiwabo a rappelé le rôle que joue l’OIF pour promouvoir les auteurs francophone notamment à travers le Prix des cinq continents de la Francophonie (remporté en 2016 puis en 2017 par deux écrivains francophones : Fawzia Zouari et Yamen Manaï), mais également pour élaborer une politique culturelle qui se base essentiellement sur les centres de lecture et d’animation culturelle, tout en explorant les nouvelles opportunités qu’offre le numérique.

Le symbole d’un engagement collectif

La ministre de la Culture française Roselyne Bachelot qui qui sera à Tunis ce soir, s’est également adressée aux participants depuis Paris via écran interposé. Elle a rappelé que cet événement sera l’occasion de formuler des initiatives concrètes pour développer la création intellectuelle en langue française dans toute sa diversité, et pour porter une attention particulière à la jeunesse afin d’accéder en toute facilité et partout où qu’ils soient aux livres.

« Les Etats généraux portent haut les couleurs de la francophonie, c’est un symbole de notre engagement collectif. (…) La langue française est un trésor, elle permet à 300 millions de personnes sur les cinq continents de partager leur savoir, de s’épanouir et de parler entre eux. », a-t-elle indiqué lors de son allocution.

Eva Nguyen Bih (présidente de l’Institut Français)

Sylvie Marcé (commissaire des Etats généraux)

Eva Nguyen Bih présidente de l’Institut Français (principal opérateur chargé d’organiser cet événement) et Sylvie Marcé commissaire des Etats généraux étaient également présentes à la salle de l’Opéra. Elle ont rappelé que les différents débats, ateliers et tables rondes qui se tiennent durant ces deux journées permettent d’appréhender ce sujet vaste et ambitieux de façon multilatérale et collaborative et surtout de s’ancrer dans la réalité de chacun des acteurs de la chaîne du livre depuis sa création jusqu’à sa diffusion.

Remise du Prix de la traduction Ibn Khaldoun

Cette première journée des Etats généraux a été également marquée par la cérémonie de remise du Prix de la traduction Ibn Khaldoun. Créé en 2008 par l’OIF et l’Alesco, ce prix qui arrive cette année à sa 14e édition a pour objectif de promouvoir les échanges culturels et littéraires entre le monde arabe et l’espace francophone. Cette année c’est l’universitaire français agrégé d’arabe Richard Jacquemond qui a reçu le grand prix de la traduction Ibn Khaldoun pour sa traduction du français vers l’arabe de l’ouvrage « Sur les traces d’Enayat Zayyat » de l’écrivaine égyptienne Iman Mersal (paru en 2021 aux édition Actes Sud).

Prix de la traduction Ibn Khaldoun remis à Richard Jacquemond

Les Etats généraux du livre en langue française seront suivis les samedi 25 et dimanche 26 septembre du Congrès mondial des écrivains francophones, toujours à la Cité de la Culture. De nombreux écrivains de renommée mondiale y sont attendus.