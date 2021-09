La Fédération Wallonie-Bruxelles fête ses 50 ans et consolide sa coopération avec la Tunisie

Dans le cadre de la célébration de ses 50 ans d’anniversaire, la Fédération Wallonie Bruxelles propose un programme festif tout au long de ce mois de septembre à travers ses réseaux dans le monde et annonce une trentaine de projets de coopération avec la Tunisie.

Wallonie-Bruxelles et la Délégation générale de Tunis invitent le public à découvrir une sélection de films francophones gratuitement disponibles sur la toile jusqu’au 21 octobre prochain ; et annoncent par la même occasion une nouvelle programmation bilatérale dense et variée qui a été mise en place par une commission mixte entre la Tunisie et Wallonie-Bruxelles.

Ce projet de coopération qui avait démarré en 2019 se dessine principalement autour de l’environnement, des droits de l’Homme, de la culture et de la valorisation du patrimoine. Une trentaine de projets de coopération portés par des partenaires opérationnels tuniso-belges ont été sélectionnés et verront le jour tout au long de l’année 2022 en faveur de l’emploi, de la jeunesse, de la liberté d’expression et de la décentralisation de la culture.

« Jeunes tunisiens en Belgique : L’art entre mouvement et révolution » est l’un des événements tuniso-belges phares de l’année prochaine qui regroupera une exposition photographique, des installations sonores, des ateliers, une pièce de théâtre et une rencontre-débat autour des 10 ans de la révolution tunisienne.

Une école d’été sous le thème « Femmes, corps et religion » sera organisée à Sidi-Bou Saïd en partenariat avec la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba du côté tunisien, et le Centre interdisciplinaire d’Etude des religions et de la laïcité du côté belge. La musique sera également présente avec une rencontre inédite entre musiciens tunisiens et belges autour du Slam.

Une conférence réunissant des chercheurs et différents acteurs de la société civile organisée entre-autres par l’IRMC aura lieu autour de la question du genre et de la solidarité transnationale.

Différents autres projets artistiques, culturels et sociaux verront le jour tout au long de l’année 2022 aussi bien en Tunisie qu’en Belgique. « Plusieurs initiatives ont permis d’identifier une volonté commune de coopération en vue de favoriser le rapprochement entre acteurs académiques et scientifiques et de mieux s’inscrire dans les politiques et programmes de l’UE et de la Francophonie. », indique la Fédération.

