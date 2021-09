Tunisie : Bouchlaka commente la démission collective des 113 dirigeants du parti islamiste Ennahdha

Ghannouchi & Bouchlaka

«Être avec ou contre Ennahdha, ce n’est pas important. Ce qui compte c’est votre position vis à vis du coup d’État et de vous unir pour y faire face», a écrit le dirigeant nahdhaoui Rafik Abdessalem Bouchlaka , après la démission collective des 113 dirigeants du parti islamiste, annoncée ce samedi 25 septembre 2021.

«L’enjeu principal est de faire face au coup d’État qui a ramené la Tunisie des siècles en arrière et assurer un retour du pays sur la voie de la démocratie, via sa Constitution et ses institution….Peu importe votre position par rapport au parti, que vous soyez de l’intérieur d’Ennahdha ou de l’extérieur», a-t-il ajouté, en tentant de minimiser cette vague de démissions comptant le départ de dirigeants et pas des moindres, notamment des membres du conseil de la Choura et des députés à l’instar de Samir Dilou, Jamila Ksiksi ou encore Abdellatif Mekki…

Rafik Abdessalem Bouchlaka a par ailleurs appelé «les forces nationales et civiles et tous ceux qui appuient le projet de la liberté et de la Révolution» à se mobiliser pour le rassemblement prévu demain, dimanche 26 septembre contre le coup d’État et les putschistes et assurer sa réussite.

Rappelons que les 113 démissionnaires dénoncent particulièrement le manque de démocratie au sein du parti et la centralisation des décisions au sein du cercle proche de son président Rached Ghannouchi, qu’ils accusent par ailleurs d’ingérence ayant ouvert la porte au «coup d’État» ( en référence aux mesures exceptionnelles décidées par le président Saïed, le 25 juillet) en ayant refusé toute remise en cause et toute réforme au sein d’Ennahdha…

Y. N.