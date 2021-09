Assurance prêt immobilier : économiser jusqu’à 65% !

Tweet Share Messenger

Réussir à investir dans l’immobilier est souvent la concrétisation de toute une vie : qu’il s’agisse d’acquérir une maison, un appartement ou dans un produit immobilier, l’importance reste semblable. Investir dans la pierre a toujours été la solution sûre tout en plaçant son argent intelligemment. Néanmoins, la question de l’assurance en prêt immobilier reste centrale.

Par Meriem Majdoub

Lorsque l’un candidat à un projet d’investissement immobilier projette ou se lance dans la réalisation d’un tel projet, vient le moment-où la question de l’assurance pour le prêt immobilier se pose. Car les banquiers l’exigent pour pouvoir se couvrir sur d’aussi gros montants en cas de problème personnel et ne pas se retrouver impactés. Investissement locatif, achat de résidence principale ou secondaire, maison, appartement ou locaux… Les organismes bancaires exigent dans un dossier immobilier.

Obligatoire mais comparable

Passer par un courtier pour votre assurance de prêt immobilier ne viendrait pas à l’idée de bon nombre de personnes et pourtant : économiser jusqu’à 65% sur son assurance obligatoire en prêt immobilier n’est pas une petite économie ! Mais bel et bien une véritable aubaine financière pour pouvoir comparer et obtenir une assurance couvrant correctement votre investissement. Tout en vous faisant faire de substantielles économies.

Car le principe du courtier est de mettre en concurrence de multiples banques après avoir pu constituer le dossier le plus qualitatif possible dans le but de décrocher les meilleures conditions possibles. Cet expert en conditions bancaires se rémunère sur les économies réalisées lors de l’obtention de votre assurance en prêt immobilier. Ce qui démontre qu’un courtier immobilier digne de ce nom remuera donc ciel et terre pour être le plus compétitif possible pour le client ET pour sa rémunération. Un double intérêt qui sonne alors comme une excellente promesse de taux à la hauteur de vos espérances, d’autant plus pour un dossier courant sur des décennies.

Un projet immobilier est à l’image d’une course d’endurance longue, qui demande régularité et que sa préparation soit optimale, comme pour un marathon. Il est donc logiquement compréhensible que de faire appel à un professionnel connaissant par cœur les conditions et exigences des banques. Ainsi, vous serez sûrs d’avoir un dossier ficelé comme il se doit pour que votre dossier puisse être défendu correctement par cet expert de la négociation en assurance en prêt immobilier.

La garantie emprunteur

Cette fameuse garantie obligatoire demandée par l’ensemble du milieu bancaire en cas de souscription à un prêt immobilier. Elle permet également de prendre en charge l’emprunteur selon un certain nombre de facteurs risques et de situations. Période de chômage ou perte d’emploi, invalidité ponctuelle ou permanente, perte d’autonomie partielle ou totale, incapacité totale de travail, maladies non objectivables, décès… Autant de conditions contre lesquelles les banques veulent absolument se prémunir tout en passant le relai à un organisme d’assurance pour couvrir ces cas. Des critères et conditions prévus en amont permettront également de protéger la personne / le foyer emprunteur d’une de ces situations prévues dans le contrat d’assurance en prêt immobilier.

Cette souscription obligatoire permettra donc aux personnes désireuses de concrétiser leur projet immobilier de le réaliser. Tout en mettant toutes les garanties légales possibles de leur côté et d’être correctement couvertes en cas d’avarie. Cette garantie emprunteur se veut donc rassurante (en plus de son caractère obligatoire) et à la fois une sécurité en cas d’imprévu dans une vie. Le courtier en assurance de prêt immobilier viendra en renfort pour pérenniser votre dossier et vous garantir le meilleur rapport qualité / prix.

Souscrire ailleurs que dans sa banque

Il s’agit bien souvent d’un des leviers les plus faciles à actionner pour certains professionnels de la fonction bancaire lors de la constitution du dossier clients. En effet, certains de ces experts usent et abusent de leur statut pour tenter de placer leur propre assurance en prêt immobilier. Plus avantageux pour eux car rémunérateur et atteinte de leurs objectifs commerciaux dans la foulée : aucune obligation de cet ordre-là n’est pourtant prévue par la loi.

Le client qui désire donc emprunter auprès d’une banque n’a pas l’obligation légale de souscrire à l’assurance en prêt immobilier où il décrochera son prêt immobilier ! Mais peut au contraire, signer un contrat d’assurance en prêt immobilier là où bon lui semble, du moment qu’il puisse montrer ce précieux sésame à son banquier.

Une procédure qui n’est pas vraiment connue (et pour cause) par les clients des banques lorsqu’elles décident de franchir le cap en tentant de réaliser leurs rêves de crédit immobilier. Une pratique qui tend à s’inverser au fil du temps, avec bon nombre de banquiers un peu plus ouverts à la concurrence. Malgré tout, certains irréductibles ont la tentation de vouloir omettre la possibilité de pouvoir contracter cette assurance en prêt immobilier ailleurs que dans leur établissement bancaire. Il est même souvent évoqué la facilité de tout grouper chez eux pour faciliter la vie des clients… En oubliant de préciser que les conditions globales seront moins favorables pour les clients, mais pas pour le banquier…

Garanties équivalentes et moins chère

C’est en effet un des avantages majeurs constatés lorsque l’assurance obligatoire en prêt immobilier est prise en dehors de sa propre banque. Grâce à la libre concurrence permise par les diverses lois, les clients reprennent la liberté de pouvoir choisir où bon leur semble cette assurance spécifique. Une décision salvatrice qui se révèlera plus que judicieuse, puisque jusqu’à 65% d’économies pourront alors être réalisées : un gain pécunier à ne pas négliger.

Compilée à cet expert en la matière que s’avère être le courtier en assurance, la décision de sortir de sa propre banque pour cette obligation demandée sera plus que judicieuse. Un gain de pouvoir d’achat conséquent grâce à une décision simple mais efficace. C’est ce qu’il fallait aux clients pour pouvoir mettre tous les atouts de leur côté et réaliser leurs rêves immobiliers les plus fous.