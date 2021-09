Métro-Tunis : Les actes de vandalisme se poursuivent, 72 dessertes journalières suspendues (Photos)

La Société des transports de Tunis (Transtu) a fermement dénoncé la recrudescence des actes de vandalisme et la dégradation de plusieurs rames de métro par des jets de pierres. Les dernières attaques enregistrées samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 ont causé des pertes financières et la suspension de 72 dessertes journalières.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Transtu affirme qu’elle se trouve en rupture de stock des verres, sachant que six véhicules (3 voitures doubles) se trouvent désormais dans les entrepôts, ce qui n’arrange en rien la situation de la société, qui fait déjà face à des problèmes financiers.









Ainsi, à cause de jeunes inconnus, qui ont attaqué, à jets de pierres, des métros sur les lignes 2 et 5, durant deux nuits successives, la Transtu s’est vu suspendre 72 dessertes journalières, en attendant la réparation des véhicules…

Y. N.