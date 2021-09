Tunisie : Le SNJT dénonce des agressions contre les journalistes par des manifestants anti-Saïed

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé, ce lundi 27 septembre 2021, via un communiqué, les agressions à l’encontre de journalistes, survenues hier, par des protestataires ayant participé hier, à Tunis, à la manifestation contre les mesures exceptionnelles du président de la république, Kaïs Saïed.

«Dans la continuité de la série des actes violents contre des journalistes, hommes et femmes, qui ont commencé en septembre 2021 de la part de plusieurs parties, des journalistes et des photographes ont subi des violences verbales et des menaces physiques lors de leur couverture des protestations organisées par certains partis pour rejeter les décisions du président de la république, Kaïs Saïed, à l’avenue Habib-Bourguiba, à Tunis», lit-on dans le communiqué du SNJT.

Le SNJT a, par ailleurs, estimé que la récurrence de ces actes de violence vise à pousser les journalistes dans le cercle des conflits politiques et à violer la liberté de la presse.

Et d’ajouter que les équipes juridiques de l’organisation syndicale sont à la disposition des journalistes souhaitant poursuivre en justice les auteurs des actes de violence dont ils ont été victimes.

C. B. Y.