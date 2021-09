Mohamed Ben Salem : «Les démissionnaires d’Ennahdha n’ont pas de projet politique pour le moment»

Mohamed Ben Salem, qui a récemment démissionné du mouvement Ennahdha, comme 130 autres dirigeants du parti islamiste, a affirmé, ce mardi 28 septembre 2021, que les démissionnaires n’ont, pour le moment, pas de projet politique.

Ben Salem balaie ainsi les rumeurs selon lesquelles un nouveau parti verra imminemment le jour suite à cette vague de démissions.

Revenant sur ces démissions, l’ancien ministre de l’Agriculture (décembre 2011 – janvier 2014) a déclaré, sur les ondes de Shems FM, que «la direction du mouvement avait ruiné sa relation avec toutes les parties politiques, même celles qui veulent collaborer pour sauver le pays».

Et d’afficher son inquiétude par rapport à la situation politique dans le pays, après les dernières mesures exceptionnelles du président de la république Kaïs Saïed, qui a suspendu le parlement et s’est accaparé des pouvoirs exécutif et législatif : «Le pays se dirige vers la tyrannie et la dictature, ce qui nécessite le déploiement des efforts pour faire des réformes», a-t-il estimé.

