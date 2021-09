Tunisie – Covid-19 : Bilan du 28 septembre

Au 28 septembre 2021, le taux de positivité relatif à la Covid-19, en Tunisie, demeure stable et est de 7,55%, rapporte, ce jeudi 30 septembre, le ministère de la Santé publique, dans son bulletin quotidien.

Le nombre de tests de dépistage positifs a été 489 sur les 6.475 effectués.

Il y a eu 5 nouveaux décès, ce qui porte le nombre total des victimes du virus à 24.868.

Actuellement, 1.523 personnes atteintes par la maladie sont admises dans les hôpitaux et les cliniques, dont 24 depuis le 28 septembre. Dans les services de réanimation et de soins intensifs, 291, et le nombre de ceux qui sont sous respiration artificielle est de 82.

C. B. Y.