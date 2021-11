La Cinémathèque tunisienne célèbre la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien

La Cinémathèque tunisienne organise un cycle de projections dédié au cinéma palestinien dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien le lundi 29 novembre.

La Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est célébrée le 29 novembre de chaque année depuis 1978. Le choix de cette date fait référence au plan de partage de la Palestine du 29 novembre 1947. Il s’agit d’une initiative de l’Assemblée générale des Nations Unies pour rappeler que la question palestinienne n’est toujours pas réglée.

A cette occasion, différents événements culturels ont lieu en Tunisie à l’instar d’une projection-débat à la salle le Rio, mais aussi à la salle Tahat Chariaa de la Cinémathèque tunisienne qui dédie la journée du lundi 29 novembre au cinéma palestinien qui a toujours occupé une place importante dans les Journées cinématographiques de Carthage.

Le public est invité à découvrir une sélection de six courts-métrages sortis ces dernières années témoignant de la richesse et de la grande qualité du cinéma palestinien.

Le programme des projections :

« Ambience » de Wissam Al Jafary (2019) ;

« Ayny » d’Ahmad Saleh (2016) ;

« Bethlehem» d’ Ibrahim Handal (2020);

« Bonboné» de Rakan Mayazi (2017);

« Five boys and a wheel» de Said Zagha (2016);

« The parrot» de Darin J. Sallam, Amjad Al-Rasheed (2016).

Fawz Benali