Tunisie : Amel Ouertatani revient sur la participation de députés tunisiens aux travaux de l’Union interparlementaire

La députée à l’Assemblée suspendue, Amel Ouertatani, est revenue, ce lundi 29 novembre 2021, sur la participation de parlementaires tunisiens aux travaux de la session de l’Union interparlementaire, qui a été officiellement ouverte le 26 novembre courant à Madrid.

La députée de Qalb Tounes a estimé, sur Radio Med, que les participants n’ont pas fait appel aux forces étrangères, comme le leur reprochent leurs détracteurs, en participant à ce rendez-vous, malgré la suspension de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) par le chef de l’Etat Kaïs Saïed depuis le 25 juillet dernier.

Et d’ajouter que cette participation est normale étant donné que la Tunisie est membre de l’Union interparlementaire et que, de ce fait, elle a le droit de participer à ses travaux, de discuter ses projets de lois et de voter.

Rappelons que Samira Chaouachi, vice-présidente de l’ARP, avait déclaré, samedi dernier qu’un certain nombre de députés, dont Fathi Ayadi, Maher Madhioub, Oussama Khelifi, Issam Barkouki et Zied Hechmi, ont participé aux travaux de la session de l’Union interparlementaire, car le parlement tunisien avait reçu une invitation officielle à cet effet, en reconnaissance de la légitimité de l’institution législative en Tunisie.

C. B. Y.