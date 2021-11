Ariana : Accusé d’agression sexuelle, le père de l’adolescente victime d’un détournement par un individu de 21 ans, innocenté

La justice a finalement décidé de libérer le père de 48 ans, qui avait été accusé d’abus sexuels par sa fille de 15 ans, portée disparue pendant six jours, avant d’être retrouvée mardi dernier à l’Ariana, où elle se trouvait avec un individu de 21 ans.

Ce dernier, qui avait incité l’adolescente à fuguer et qui lui avait fait consommer de la drogue tous les jours, en abusant d’elle, est toujours recherché par la police, et selon les derniers éléments de l’enquête, c’est lui qui serait derrière cette histoire d’accusations mensongères contre le père.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué C. D., dans une déclaration à Kapitalis, aujourd’hui, mardi 30 novembre 2021, en précisant que l’enquête menée par la justice en collaboration avec les psychologues et la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a révélé son innocence, et qu’il a donc été libéré hier sur ordre du juge chargé de cette affaire.

«Je ne vous cache pas que j’ai vécu un calvaire sur tous les plans et que j’ai été brisé…. d’une part ma fille a été abusée par cet individu, qui n’a toujours pas été arrêté et n’a pas payé pour les torts qu’il a commis, d’autre part je me suis retrouvé derrière les barreaux pour un crime que je n’ai pas fait d’autant plus, sur une accusation grave et malsaine… maintenant la vérité a été rétablie et c’est grâce au travail des spécialistes et de la justice», a indiqué le père, en affirmant néanmoins que ce qui l’intéresse le plus c’est que sa fille puisse se relever et reprendre une vie normale, après avoir été soumise à de mauvais traitements par le suspect, toujours en fuite.

Le père a également affirmé que sa fille bénéficie d’un suivi psychologique, et qu’elle pourra dès que possible, notamment sur conseil de psychologues, reprendre le chemin de l’école et reconstruire sa vie … comme un nouveau départ.

