Marathon Comar : Le rendez-vous incontournable, qui résiste aux contraintes sanitaires

Tweet Share Messenger

Une conférence de presse a eu lieu, ce mardi 30 novembre 2021, à l’hôtel Mövenpick, à Tunis, pour présenter la nouvelle édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage, qui aura lieu les 11 et 12 décembre 2021, sous le thème : «Courons pour l’environnement».

Par Cherif Ben Younès

La conférence a notamment connu la participation de représentants des ministères de l’Agriculture, de l’Environnement et du Tourisme.

Lors de son allocution, Lotfi Ben Haj Kacem, directeur général adjoint de Comar Assurances, a d’abord présenté l’événement sportif en question, rappelant qu’il s’agit d’un rendez-vous sportif annuel qui a beaucoup évolué, d’une édition à l’autre, depuis sa création en 1986.

Un village marathon qui précède l’événement de quelques jours

«Comar a réussi à faire évoluer cette discipline, […] et en 2019, un grand événement s’est produit, à savoir l’enregistrement du Marathon Comar dans le calendrier international d’athlétisme par la Fédération internationale d’athlétisme, ce qui veut dire que ce marathon répond désormais à toutes les normes d’un marathon international de ville», s’est-il réjoui.

Lotfi Ben Haj Kacem

Le marathon de cette édition 2021 sera, comme l’année dernière, virtuel, et ce, pour des raisons sanitaires. En effet, en raison de la pandémie de la Covid-19, les rassemblements à grande échelle ont été suspendus et le monde de l’athlétisme s’est dirigé vers la technologie et le virtuel pour s’entrainer, garder le contact avec leurs coéquipiers et surtout pour participer aux différentes compétitions.

Néanmoins, la nouveauté, cette année, est «l’organisation d’événements autour de l’événement principal de façon à garder le contact avec tout l’environnement du marathon, qui englobe les partenaires, les coureurs, les médias, etc. L’objectif étant de préserver ce réseau de relations autour s’organise le marathon», précise M. Ben Haj Kacem.

parmi ces sous-événements, il y a la conférence de presse en question, mais aussi, jeudi et vendredi prochains, la tenue d’un village marathon à l’avenue Habib-Bourguiba à Tunis, en présence des différents partenaires.

L’enregistrement au marathon peut se faire via le site de l’événement, suite à quoi un e-mail sera reçu permettant de télécharger l’application « Justmove » sur un téléphone intelligent, pour compléter l’inscription et recevoir le numéro de dossard à la course.

Présente à la conférence, Kaouther Ridane, responsable marketing chez Comar, a présenté l’application « Justmove » : «Il s’agit d’une application canadienne performante, qui héberge un grand nombre de courses et de marathons du monde entier»

et d’ajouter que le comité d’organisation du Marathon Comar a, entre autres, opté pour cette application pour son mode hors ligne, qui permet de courir sans connexion internet, ce qui est très pratique.

Kaouther Ridane

Les causes touristique, culturelle et environnementale présentes

Outre l’aspect sportif de ce marathon, qui rassemble des amateurs de la discipline et des professionnels, le Marathon Comar met en valeur trois dimensions :

– La dimension touristique, car un nombre important de touristes sportifs viennent chaque année, grâce à cet événement, pour participer à la course et admirer les richesses du paysage naturel et architectural de la Tunisie;

– La dimension culturelle. En effet, des déjeuners de presse sont organisés en marge du marathon, autour de thèmes en relation avec la pratique du sport auxquels sont conviés des spécialistes sportifs et d’autres intervenants en relation avec le thème choisi;

– La dimension environnementale, comme en témoigne le slogan de cette édition («Courons pour l’environnement»). Concrètement, les fonds collectés par la vente de dossards dans le cadre du Virtual Run Marathon Comar 2021 seront investis dans le reboisement de forêts touchées par les derniers incendies, en partenariat avec l’association Tounes Clean Up, sous le slogan mobilisateur «1 Dinar collecté = 1 arbre planté».