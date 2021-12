L’enseignant poignardé par son élève et le directeur de la clinique El-Walid à Ezzahra reçus par le ministre de l’Éducation (Photos)

Sahbi Ben Slama, l’enseignant poignardé par son élève au lycée Ibn Rachik à Ezzahra et Mounir Bouchnak directeur de la clinique El-Walid, située dans cette ville de la banlieue sud de Tunis, ont été reçus ce mercredi 1er décembre 2021, par le ministre de l’Éducation Fathi Slaouti.

Le ministre Slaouti a réitéré son soutien à Sahbi Ben Slama et à tous les enseignants, en soulignant les efforts accomplis par le corps éducatif, indique un communiqué du département.

Cette rencontre a également été l’occasion d’honorer Mounir Bouchnak, le directeur de la clinique El-Walid à Ezzhara, où l’enseignant avait été soigné et opéré gratuitement et sauvé par les médecins.

À l’occasion, Mounir Bouchnak a affirmé sa disposition à prendre en charge gratuitement, pour les soins d’urgences, les élèves et les enseignants des établissements scolaires de la ville.









Rappelons que l’enseignant a été agressé avec un couperet et un couteau par son élève et a été blessé, à la tête, au visage, au bras et au dos. Transporté dans un état grave à la clinique El-Walid, il dû subir des opérations par l’équipe médicale de 15 personnes, sous la supervision des chirurgiens Mourad Mouaffak et Mehdi Kateb, ainsi que l’anesthésiste réanimateur, Anis Abderrahmen.

Il a ensuite été pris en charge par l’hôpital militaire de Tunis, qu’il a récemment quitté et il est en convalescence. Sahbi Ben Slama a aussi fait une demande de mutation dans un établissement scolaire plus proche, demande qui a été acceptée par le ministère

Quant à l’élève de 17 ans qui a agressé son professeur à l’arme blanche, il a été transféré au centre de rééducation de mineurs délinquants à El Mourouj.

Y. N.