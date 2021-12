Menzel Bourguiba : Trois individus en détention pour abus sexuels sur une adolescente de 15 ans, d’autres suspects recherchés

Tweet Share Messenger

La brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de Menzel Bourguiba (Bizerte) a arrêté trois individus âgés de 28, 29 et 60 ans, accusés d’abus sexuels sur une adolescente de 15 ans.

Selon un communiqué publié ce mardi 30 novembre 2021 par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une femme a porté plainte, contre 3 individus, auprès de ladite brigade pour détournement et abus sexuels sur sa fille.

La victime a indiqué avoir fait la connaissance d’un individu âgé de 29 ans habitant le même quartier, qui l’a emmenée chez lui, en prétendant qu’il compte la présenter à ses parents. Or il n’y avait personne à la maison et l’adolescente a été sexuellement abusée… L’agresseur et la victime ont ensuite entretenu une relation, ajoute la même source.

La plaignante a ajouté avoir ensuite fait la connaissance d’un propriétaire d’un restaurant populaire, âgé de 60 ans, qui lui donnait de l’argent contre des faveurs sexuelles… cela s’est reproduit avec un autre individu de 28 ans.

Interpellés les 3 suspects ont été placés en garde à vue et le ministère public a ordonné leur mise en détention.

La DGSN a ajouté que l’adolescente a également indiqué aux enquêteur, avoir eu d’autres relations avec des adultes contre de l’argent, qu’elle a rencontrés via les réseaux sociaux et que des investigations sont en cours pour les identifier….

Elle a été prise en charge par les services spécialisés et l’enquête se poursuit.

Y. N.